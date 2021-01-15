Meslek lisesi öğrencileri yenilenebilir enerjiyi uygulamalı öğrenecek - Son Dakika

Meslek lisesi öğrencileri yenilenebilir enerjiyi uygulamalı öğrenecek

15.01.2021 15:31

Niğde Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Niğde Yenilenebilir Enerji ile Gelişiyor" projesiyle okula kurulan rüzgar ve güneş enerji panelleriyle yenilenebilir enerjiyi uygulamalı öğrenecek.

Niğde Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Niğde Yenilenebilir Enerji ile Gelişiyor" projesiyle okula kurulan rüzgar ve güneş enerji panelleriyle yenilenebilir enerjiyi uygulamalı öğrenecek.

Okulun yürütücülüğünde Niğde Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak olduğu proje, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi.

Proje kapsamında öğrenciler, okula kurulan rüzgar ve güneş enerji panelleri ile verilerin ölçümünün yapıldığı bir sitemle uygulamalı eğitim görecek.

Proje koordinatörü Gürbüz Erçin, AA muhabirine, proje kapsamında öğrencilerin sektörün gereksinimlerine uygun olarak eğitim alacağını söyledi.

Proje kapsamında okula kurulan sistemle güneş ve rüzgardan elde edilen enerjinin depolanması ve bu enerjinin güncel hayatta kullanılması için dönüştürülmesini ve verilerin anlık takibini yapabildiklerini belirten Erçin, şunları kaydetti:

"Bu sistemin görsel ve uygulamalı olarak öğrencilere anlatılması büyük bir avantaj sağlıyor. Öğrencilere şimdiye kadar güneş, rüzgar enerjisi ve sistemlerini somut veriler olmadan görsellerle akıllı tahta üzerinde anlatmaya çalıştık. Bundan sonra somut verilerle anlatma imkanına kavuştuk. Bu yenilenebilir enerji konusunda somut verilerle bilgileri öğrenen öğrenciler nitelikli bir şekilde yetiştirilecekler ve enerji sektöründe hızlı bir şekilde istihdam edilecektir. Aynı zamanda bu bölümü tercih edecek öğrencilerin sayısında da artış olacağını düşünüyoruz."

Meslek lisesi öğrencileri yenilenebilir enerjiyi uygulamalı öğrenecek
Meslek lisesi öğrencileri yenilenebilir enerjiyi uygulamalı öğrenecek
Meslek lisesi öğrencileri yenilenebilir enerjiyi uygulamalı öğrenecek
Meslek lisesi öğrencileri yenilenebilir enerjiyi uygulamalı öğrenecek

Yenilenebilir Enerji, Enerji, Şehit, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencileri yenilenebilir enerjiyi uygulamalı öğrenecek - Son Dakika


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