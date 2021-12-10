Son dakika haberi! Nijer ve Burkina Faso'nun ortak operasyonunda 100 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Burkina Faso ve Nijer'in düzenlediği ortak operasyonla 100 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Burkina Faso ve Nijer Savunma Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, Burkina Faso'nun Kaya bölgesinde 25 Kasım'da başlayan ve 9 Aralık'ta sona eren "TAANLI 2" isimli ortak askeri operasyon düzenlendiği duyuruldu.

Operasyonda, teröristlere ait 2 karargahın yok edildiği, çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiği ve 100 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyon sırasında daha önce tuzaklanmış patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 Burkina Fasolu askerin yaşamını yitirdiği, 13 askerin yaralandığı kaydedildi.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

Burkina Faso'da kasımda düzenlenen terör saldırılarında 58 askerin yaşamını yitirmesi, kamuoyunda hükümete karşı ciddi eleştirilere neden olmuştu.

Bu saldırılardan sonra Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmiş; hükümet, terörle mücadelede başarısız olmakla suçlanmıştı.

Kabore ise yükselen tepkiler nedeniyle 8 Aralık'ta Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden almıştı.