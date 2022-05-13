Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Nizip Belediye Başkanı Sarı, Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısında yaralanan 2 askeri ziyaret etti - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçe belediye başkanı Mehmet Sarı, terör örgütü PKK/ YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısında yaralanan 2 askeri ziyaret etti.

Nizip Devlet Hastanesi'ndeki yaralı askerler Uzman Çavuş Fatih Arslan ile Uzman Çavuş İsmail Fil'i ziyaret eden Sarı, askerlerle sohbet edip doktorlarından durumları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Sarı, Türkiye'nin ordusuyla gurur duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Siz dinlenin, ordumuz gerekeni yaparak şehidimizin kanını yerde bırakmaz. Şu ana kadar 21 teröristi etkisiz hale getirdi. İşte bizi biz yapan değerlerimiz, birbirimize olan bu bağlılığımızdır. Hepimizin ortak bir amacı var, o da bayrağımız dalgalansın, vatanımıza kimse göz dikmesin, ezanımız dinmesin. Bunun için yaşıyor ve çalışıyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere fırsat vermesin."