Son dakika haberi: Öldürülen anne ve kızı toprağa veril - Son Dakika

Yamalak Mahallesi'nde Hüseyin Şentürk (71), 2 Kasım'da ayrı yaşadığı eşini ve kızını tabancayla öldürmüş, aynı tabancayla intihar etmişti.

Burada kılınan namaz sırasında anne ve kızın yakınları, gözyaşı döktü.

Huriye Şentürk (71) ile kızı Sevda Şentürk'ün (49) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki morgdan alınan cenazeleri, Yamalak Merkez Camisi'ne getirildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından tabancayla öldürülen kadın ve kızının cenazeleri defnedildi.

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