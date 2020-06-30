Son dakika haberi: Önce eşeğe maske takıldı sonra göle maya çalındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Önce eşeğe maske takıldı sonra göle maya çalındı

Son dakika haberi: Önce eşeğe maske takıldı sonra göle maya çalındı Korona virüs salgının sona ermesi dileğiyle göle maya çalındı Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü: "Bu maya insanlığı yeni tip Korona virüsten koruyup, sağlık ve sıhhat getirsin" Temsili Nasreddin Hoca Mustafa Karatepe: "Korona...

Önce eşeğe maske takıldı sonra göle maya çalındı

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Korona virüs salgının sona ermesi dileğiyle göle maya çalındı

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü: "Bu maya insanlığı yeni tip Korona virüsten koruyup, sağlık ve sıhhat getirsin"

Temsili Nasreddin Hoca Mustafa Karatepe: "Korona virüs illetinden kurtulmak için gölümüze mayamızı çalıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde temsili Nasreddin Hoca eşliğinde Korona virüs salgınının sona ermesi dileğiyle göle maya çalındı. Etkinlikte Nasreddin Hoca'nın eşeğine maske takılması ise dikkat çekti.

Ünlü Türk - İslam düşünürü Nasreddin Hoca'nın 812. doğum yılı dolayısıyla memleketi olan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne bu yıl Korona virüs salgının gölgesi altında başlandı. Festivalin açılışını simgeleyen göle maya çalınma etkinliği ise Korona virüs salgınının sona ermesi dileğiyle Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç ve temsili Nasreddin Hoca Mustafa Karatepe ile yapıldı. Etkinlikte Korona virüs salgınına dikkat çekmek amacıyla maske takılan eşekten düşen Nasreddin Hoca ise bir anlığına yürekleri ağızlara getirdi.

"Bu göle çalınan mayanın dünyaya huzur, sağlık ve barış getirmesini istiyoruz"

Etkinlikte konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Korona virüs salgını nedeniyle Nasreddin Hoca'nın doğum yılının gönüllerde anılacağını ifade etti. Göle çalınan maya ile Korona virüse karşı sağlık ve sıhhat dilediklerini sözlerine ekleyen Yüzügüllü, "Bugün bu göle çalınan mayanın dünyaya huzur, sağlık ve barış getirmesini istiyoruz. Bu maya insanlığı yeni tip Korona virüsten koruyup, sağlık ve sıhhat getirsin. Bu sene Nasreddin Hoca'mızı gönüllerde anacağız. Salgının bitmesinin ardından gelecek yıllarda yine coşkulu festivallerle Nasreddin Hoca'mızı anacağız" ifadelerini kullandı.

Temsili Nasreddin Hoca Mustafa Karatepe ise yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar inşallah dünyanın başına gelen Korona virüs illetinden kurtulmak için gölümüze mayamızı çalıyoruz. Bu sene göle maya çalma programımızı başlattık. Göle çaldığımız mayayla da virüs belasına bir çare bulacağız" dedi.

Nasreddin Hoca, Koronavirüs, Sivrihisar, Göle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Önce eşeğe maske takıldı sonra göle maya çalındı - Son Dakika

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