Son dakika haberi: Ordu'da Yöresel Lezzetler Akademisi kurulacak - Son Dakika

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki Çikolata Park'ta Yöresel Lezzetler Akademisi kurulacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, DOKA desteğiyle yürütülen "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları" isimli proje kapsamında işlenerek ürüne dönüştürülen ve paketlenen yöresel gıdaların, 350 metrekaresi kapalı, 120 metrekaresi açık alandan oluşan Yöresel Lezzetler Akademisi'nde satışa sunulacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, proje çerçevesinde 60 işsiz kadına eğitim verilerek istihdama katılmalarının sağlanacağını belirtti.

Güler, söz konusu projenin, Büyükşehir Belediyesi tarafından DOKA 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlandığını ve destek alarak uygulanmaya başlandığını aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin iştiraki OR-TAR AŞ paydaşlığında yürütülen proje hakkında bilgi veren Güler, "18 ay sürecek proje kapsamında ilimizde yaşayan 18-60 yaş arası, en az ilkokul mezunu, İŞKUR'a kayıtlı 60 işsiz kadına yöresel ürün geliştirme, pazarlama ve markalaşma eğitimi verilecek. Böylece 60 hanım kardeşimizin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra istihdama katılmalarına da katkı sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Başkan Güler, projede ayrıca hedef grupta yer alan 60 kadının yöresel ürün üretimi ile ilgili il dışı çalışma ziyaretine katılması, kooperatifçilik ile ilgili konferansların düzenlenmesi, üretilen ürünlerin markalaşması, tanıtılması ve e-pazarlanması, yöresel ürün satış ünitelerinin kurulması, hedef grupta yer alan kadınların birlikte kooperatif kurmaları gibi faaliyetlerin de bulunduğunu kaydetti.