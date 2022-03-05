OTOMOBİL, BORDÜRLERE VE İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI: 4 ÖLÜ - Son Dakika

Burdur'da, yol kenarındaki bordürlere ve istinat duvarına çarpıp, hurdaya dönen otomobilde hayatın kaybeden Yahya Kılıç, Recep Aslan, Kerime Ece Karataş ve Eda Nur Ocaklı'nın devlet hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Morg önünde gençlerin yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü. Eda Nur Ocaklı'nın babası Cemal Ocaklı, morg önünde kızının cenazesinin teslimini beklerken uzun süre ağladı.

ARKADAŞ ZİYARETİ SONRASI KAZA

Burdur'da oturan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Kerime Ece Karataş, Çavdır ilçesinde yaşayan arkadaşı Eda Nur Ocaklı'yı kente daveti üzerine 2 arkadaşın daha önce tanıdığı Kılıç ve Aslan ile bir araya geldiği öğrenildi. Birlikte vakit geçiren gençlerin, dönüş yolunda kaza yaptığı belirtildi.

'3 AY SONRA İLK DEFA GÖRÜŞECEĞİZ AMA SIFIR HEVES'

Eda Nur Ocaklı, dün öğle saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kerime Ece Karataş'a ziyareti hakkında görüşlerine yer verdi. Paylaşımda, "Bugün Ece'lere kalmaya gidiyorum. 3 ay sonra ilk defa görüşeceğiz ama sıfır heves. Hayırdır, bir şeyim mi var acaba, hastamıyım, ne oluyor ki" ifadeleri yer aldı. Arkadaşlar, dün birlikte vaktit geçirdikleri bazı anların fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

'HAYALLERİ YARIM KALDI'

Kerime Ece Karataş'ın, 14 ay önce annnesinin vefatı üzerine Sinop'ta öğrenimini sonlandırıp, Burdur'da babasının yanında üniversite yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Karataş, annesinin Sultandere Mezarlığı'ndaki mezarının yanına defnedildi.

Mehmet Akif Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Recep Aslan'ın da ikinci öğretimde akşam eğitiminin ardından gündüzleri de amcasının işlettiği motosiklet satış dükkanında çalıştığı belirtildi. Aslan'ın amcası Şirin Aslan, yeğeninin ölümüne üzüntüsünü, "Hayalleri vardı. Gece okuyup, gündüz iş yerinde çalışıyordu. Hayalleri yarım kaldı" sözleriyle anlattı. Aslan, Sultandere Mezarlığı'na defnedilecek.

GENÇLER TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Fizyoterapi bölümünden geçen yıl mezun olan Eda Nur Ocaklı'nın, çalışmak için Antalya'daki özel bir hastaneye başvuru yaptığı öğrenildi. Ocaklı'nın cenazesi Çavdır ilçesinde toprağa verildi. Kaza yapan otomobildeki sürücü Yahya Kılıç'ın cenazesi de Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka köyünde defnedildi.