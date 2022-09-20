PENDİK'TE D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA 2 YARALI - Son Dakika
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PENDİK'TE D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA 2 YARALI

20.09.2022 17:05

? PENDİK, D-100 Karayolu'nda yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

? PENDİK, D-100 Karayolu'nda yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralı otobüs şoförü ve muavin olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 Karayolu Güzelyalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Özcan yönetimindeki 34 BYY 78 plakalı hafriyat kamyonu, Kadıköy istikametine gittiği sırada önünde ilerleyen Mert Çuhadar yönetimindeki 34 EHC 113 plakalı otomobile arkadan çarptı. En arkadan gelen Serkan Ayhan yönetimindeki 34 FBN 991 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü çarpmanın etkisiyle duran hafriyat kamyonuna çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında yolcu otobüsü şoförü Serkan Ayhan araç içerisinde sıkışırken, ismi öğrenilemeyen otobüsün muavini yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoför Ayhan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Sıkıştığı yerden kurtarılan otobüsün şoförü ve muavini ambulanslara konularak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipler tarafından kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mert Çuhadar, Trafikte seyir halindeydik. Arkadan korna sesiyle beraber 'pat' diye bir ses geldi. İndiğimizde durum bu vaziyetteydi. Kamyon bana vurdu. Otobüste kamyona arkadan vurmasıyla zincirleme trafik kazası oldu. Can kaybı olmadı. 2 kişi yaralandı dedi.

Çankırı'dan geldiği öğrenilen şehirlerarası otobüsün yolcusu Ali Gökçek, Bir şey anlamadım, Çenemi vurdum. 'küt' diye bir ses geldi. Sonra otobüste çığlık sesleri oldu. Baktık ki kaza olmuş. Şoför ve muavin yaralıydı. Çankırı'dan geliyorduk diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: PENDİK'TE D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA 2 YARALI - Son Dakika
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