Son dakika haberleri! Pınar Gültekin davasında 13'üncü duruşma; karar çıktı (3)- Yeniden

MUĞLA'da, üniversiteli Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ardından haksız tahrik indirimi uygulayıp, 23 yıl hapse düşürdü. Tutuksuz kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verdi.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup, yakan ve 23 aydır tutuklu olan Cemal Metin Avcı ile suç delillerini gizleyerek yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılanmasına, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 13'üncü duruşmayla devam edildi. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Avcı'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada; tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, babası Sıddık Gültekin ile avukatlar hazır bulundu. Yoklama ile başlayan duruşmada, Gültekin ailesinin avukatlarının Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mertcan Avcı'nın tutuklanma talebine yönelik verdiği dilekçenin reddine karar verilerek, esasa ilişkin savunmalar alındı. Baba Sıddık Gültekin, kızının diri diri yakıldığını anlatıp, "Evladıma yönelik atılan iftiraların gerçek olmadığı her defasında ortaya çıktı" dedi.

Anne Şefika Gültekin, ailece perişan durumda olduklarını, kızının geri gelmeyeceğini söyledi.'PROFESYONEL BİR SANIK PROFİLİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'Avukat Rezan Epözdemir , cinayet öncesi ve sonrasının profesyonelce tasarlandığını söyleyip, "Sanık, ailesini bağ evine göndererek etrafı temizletmiş. Pınar, sanığı tehdit etmemiş, evli olduğunu öğrendikten sonra ayrılmaya karar vermiş. Ancak sanık son kez konuşmak için Pınar'ı alarak eve götürüyor. Bu cinayet tek başına işlenemez. Hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırı. Evde ve yolda kan izi yok. Deliller varilde yok ediliyor. Profesyonel sanık profili ile karşı karşıyayız. 162 kilogram varili tek başına kaldırmanız için superman olmanız gerekiyor" dedi.Tutuksuz Mertcan Avcı da suçlamaları kabul etmediğini, olayla ilgilisi olmadığını öne sürdü.'ŞEREFİMLE VE ONURUMLA OYNADI'Cemal Metin Avcı, bağ evinde yapılan keşifte 165 kilogram varil kaldırdığını söyleyip, "Varili havaya da kaldırdım. Değişik manipülasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Canavarca hisle eziyet çektirerek ya da tasarlayarak bir kişiyi öldürmedim. Maktulün benden şantajla aldığı paraların makbuzu olmak üzere birçok delili mahkemeye sundum. Kendisiyle bağ evinde görüşmemizin nedeni elindeki görüntüleri almaktı. Maktul şerefimle ve onurumla oynadı. Tek kurban ben değilim. Pişmanım, keşke sonuç böyle olmasaydı" diye konuştu.Mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunmaların alınmasının ardından kararını açıklamak üzere duruşmaya yarım saat ara verdi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, oy birliğiyle Cemal Metin Avcı'ya önce 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi ardından da haksız tahrik indirimi uygulayıp, bu cezasını 23 yıl hapse çevirdi. Mahkeme heyeti, Avcı'nın tutuksuz sanık olan kardeşi Mertcan Avcı'nın 'tasarlayarak, canavarsa hisle ve eziyet çektirerek öldürme' ve 'delilleri yok etme ve gizleme', annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da 'delilleri yok etme ve gizleme' suçlarını işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verdi. Kararda istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.