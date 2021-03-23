Son dakika haberi! Plastik kasa hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Plastik kasa hırsızları suçüstü yakalandı
23.03.2021 10:05
Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan Toptancı Hali'nden yüzlerce plastik kasa çalan hırsızlar, Mavikent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan Toptancı Hali'nden yüzlerce plastik kasa çalan hırsızlar, Mavikent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Kumluca'daki toptancı halinden çalındığı tespit edilen kasalarla birlikte Suriye uyruklu olduğu öğrenilen hırsızlar, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu suçüstü yakalandı. İlçenin bazı noktalarında hırsızların su giderlerindeki mazgalları çaldığı anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Çalınan kasalar Mavikent Jandarma Karakol Komutanlığının bahçesine getirildi. Yığılan kasalar hırsızlığın boyutunu gözler önüne serdi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor. - ANTALYA
Son Dakika Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı Kız kardeşleri taciz eden şahıs, öfkeli kalabalık tarafından feci şekilde dayak yedi "Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi "Atatürk" tartışması canlı yayını karıştırdı! Konuk stüdyoyu terk etti, program reklama gitti