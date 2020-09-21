PÖH'ün yanında görev alacak kangallar, vatan görevi için hazır - Son Dakika

PÖH'ün yanında görev alacak kangallar, vatan görevi için hazır

PÖH'ün yanında görev alacak kangallar, vatan görevi için hazır -Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Hareket ekiplerinin yanında görev alacak 10 Kangal yavrusu, vatan görevi için gün sayıyor.

PÖH'ün yanında görev alacak kangallar, vatan görevi için hazır

- Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Hareket ekiplerinin yanında görev alacak 10 Kangal yavrusu, vatan görevi için gün sayıyor.

SİVAS - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Hareket ekiplerinin yanında görev alacak 10 Kangal yavrusu, vatan görevi için gün sayıyor.

Zekaları, güçlü fiziki yapıları, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri ve 2 buçuk kilo metreye kadar koku alma özelikleri ile Dünya'nın en iyi koruma köpeği olarak kabul edilen Kangalların vatan savunmasında da adlarından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıllarda Kangal köpekleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından toplumsal olayların önlenmesinde kullanılmaya başlanmış ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da terörle mücadelede kullanılmıştı. Şimdide Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görev alacak 10 safkan Kangal yavrusu, Polis Özel Hareket ekiplerinin yanında görev alacakları günü bekliyor. Ağrı görevi için özenle seçilen 10 kangal yavrusu, önümüzdeki hafta Ağrı İl emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

"Ünleri Dünya'nın bir çok yerine ulaştı"

Uzman Kangal Yetiştiricisi Umut Taşdelen, Kangal köpeklerinin ününün ülke sınırlarını aştığını belirterek, "Dünyaca ünlü olan Kangal köpeklerimiz, bir çok vatan görevini üstlenmektedir. Şimdi de Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görev alacaklar. Daha önce İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev aldığı gibi şimdide Özel harekatın yanında görev alacaklar. Geçmişte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne verdiğimiz kangallar, görevlerini yerine getiriyorlar. Siirt İl Jandarma komutanlığımıza yavrularımızı vermiştik, orda da görevlerine devam ediyorlar. Alarm sistemi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında yer alıyorlar. Kangal köpeklerinin ünü Dünya'nın bir çok yerine ulaşmıştır" dedi.

Ağrı görevi için 10 safkan yavru seçildi

Kangal köpeklerinin özellikleri hakkında bilgi veren Taşdelen, "Kangalların içgüdüsel olarak kendinden eğitimli oldukları herkes tarafından bilinir. Kangallar; 2 buçuk kilometreye kadar koku alma özelliğine sahiptir, 25 kilometre görme menzili vardır. Gelebilecek tehlikeleri önceden bildirebilecek bir kapasitedirler. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü için 10 adet yavrumuz özenle safkan ırktan seçildi. Orada görev alacaklar. Ordumuzun ve emniyetimizin yer almaya devam edecekler. Ağrı'da köpeklerimiz terörle mücadelede, bekçi amaçlı kullanılacaktır, önümüzdeki hafta eğitimlerine başlayacaklar. Kangallarımızın orada yer alması bize onur ve guru verecek. Emniyette özel eğitmenlerin himayesinde altında eğitime başlayacaklar" dedi.

PÖH'ün yanında görev alacak kangallar, vatan görevi için hazır

Polis Özel Hareket, Kangal, Vatan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel PÖH'ün yanında görev alacak kangallar, vatan görevi için hazır - Son Dakika

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