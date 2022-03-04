Son dakika haberi! Polis ekipleri üniversite öğrencilerine güvenli motosiklet sürüş eğitimi verdi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Polis ekipleri üniversite öğrencilerine güvenli motosiklet sürüş eğitimi verdi

04.03.2022 00:57
Son dakika haberi! Polis ekipleri üniversite öğrencilerine güvenli motosiklet sürüş eğitimi verdi

Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris İlçesi İçmeler Mahallesi'nde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerine eğitmen polisler tarafından 'trafikte güvenli sürüş eğitimi' verildi.

Muğla'nın Marmaris İlçesi İçmeler Mahallesi'nde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerine eğitmen polisler tarafından 'trafikte güvenli sürüş eğitimi' verildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosiklet eğitmenleri Gökhan Genç ve Emrah Oflaz Meslek Yüksekokulu'nun konferans salonunda öğrenci ve öğretmenlere motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken trafik kuralları konusunda eğitim verdi. Verilen eğitimde kask takmanın önemi, trafik ışıkları ve kuralları, sürüş anında dikkati dağıtacak etkenler ve bu durumda yapılacaklar konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. 90 kişilik öğrenci ve öğretmenin katıldığı eğitimde barkovizyondan motor kullanırken uyulması gereken kurallar, motor kazaları ve acil durumda yapılması gerekenler ile ilgili görseller gösterildi. Eğitim soru-cevap bölümü ile son buldu.

Eğitimlerde can güvenliğini esas aldıklarını belirten Motosiklet Eğitmeni Polis Gökhan Genç, "Motor kullanıcıları hem kendi can güvenlikleri açısından hem de trafik kuralları kapsamında kasklarını takmayı unutmamalı" diye konuşarak eğitimlerin belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

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Polis ekipleri üniversite öğrencilerine güvenli motosiklet sürüş eğitimi verdi Polis ekipleri üniversite öğrencilerine güvenli motosiklet sürüş eğitimi verdi

Motosiklet, Marmaris, İçmeler, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Polis ekipleri üniversite öğrencilerine güvenli motosiklet sürüş eğitimi verdi - Son Dakika


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