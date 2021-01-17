Polislerden örnek davranış, kar yağışında sokak hayvanlarını beslediler - Son Dakika

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri örnek bir davranışta bulunarak, soğuk havada yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün öğle saatleri itibariyle etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı hayatı bir çok konuda olumsuz etkilerken, en çok etkilenenler ise sokak hayvanları oldu. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri karlı havada yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler ilçe genelinde sokak hayvanlarını besleyerek örnek bir davranışa imza attı.

(Caner Sönmez/İHA)