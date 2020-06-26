Son dakika haberi... Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı

Son dakika haberleri... Rekabet Kurulu, bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm AŞ'nin bir kısım payının Çetin Yılmaz tarafından devralınmasına ve Yılmaz'ın devraldığı paylardan bir kısmını İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye, bir kısmını da Derya Bülent Kuş'a devretmesi işlemine izin verdi.

Unico Sigorta AŞ'nin tek kontrolünün Heksagon Mühendislik ve Tasarım AŞ aracılığıyla SBK Holding AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Fragar (Europe) SA tarafından devralınması işlemi onaylandı.

OceanConnect Marine HK Ltd, OceanConnect Marine DMCC, OceanConnect Marine GmbH ve OceanConnect Marine Services LLC'nin tek kontrolünün hisse ve varlık devri yoluyla Bunker Holding A/S tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation'ın kontrolündeki Japan Polypropylene Corporation ile PTT Public Company Limited'in kontrolündeki IRPC Public Company Limited tarafından Mytex Polymers (Thailand) Co.'nun ortak kontrolünün devralınması işlemi uygun bulundu.

BASF SE'nin yapı kimyasalları iş kolunun tek kontrolünün, küresel bir özel sermaye şirketi olan Lone Star Funds'ın yatırım fonu Lone Star Fund XI, L.P.'nin dolaylı iştiraki LSF11 Skyscraper Investments S.à.r.l tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:40 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika Ekonomi

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