Son dakika haberi: Ruhani, Kongre baskınını kışkırtmakla suçlanan Trump'ı "tarihi terörist" olarak niteledi - Son Dakika

Son dakika haberi: Ruhani, Kongre baskınını kışkırtmakla suçlanan Trump'ı "tarihi terörist" olarak niteledi

13.01.2021 13:15
Son dakika haberi: Ruhani, Kongre baskınını kışkırtmakla suçlanan Trump'ı

Gelen son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesindeki başkanlık seçimlerini kaybeden ve 6 Ocak'taki Kongre baskınını kışkırtmakla suçlanan ABD Başkanı Donald Trump'ı "tarihi terörist" olarak niteleyerek, "3 ayda İran'ı devirmek istediler ancak kendileri devrildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesindeki başkanlık seçimlerini kaybeden ve 6 Ocak'taki Kongre baskınını kışkırtmakla suçlanan ABD Başkanı Donald Trump'ı "tarihi terörist" olarak niteleyerek, "3 ayda İran'ı devirmek istediler ancak kendileri devrildi." dedi.

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Konuşmasında görev süresi boyunca İran karşıtı tutum izleyen ABD Başkanı Trump ve ekibini hedef alan Ruhani, "ABD'nin azami baskı politikası ve ekonomik terörü kesin bir yenilgiyle sona ermiştir. Bu politikayı hazırlayanlar yalnızca mağlup olmadı aynı zamanda siyasi hayatları da sona erdi." diye konuştu.

Ruhani, Trump'ın başkanlık döneminin "aşağılayıcı" şekilde sona erdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Siyasi anlayıştan yoksun ABD Başkanı, aptal bir Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) ile aşırılık yanlısı ve bilgisiz bir Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı (John Bolton) yanına alarak kendi tacir ve kumarbaz zihniyetiyle işleri yürütmeye çalıştı ve sonunun ne olduğunu gördük. Bu, dünyada zorbalığın, ırkçılığın ve yasaları çiğnemenin iyi sonuçlanmayacağının bir işaretidir."

ABD yönetiminin, 3 yıl boyunca Tahran'a karşı sürdürdüğü yaptırım ve baskı politikasıyla rejimi devirmeyi hedeflediğini söyleyen Ruhani, "Sabırlı halkımız bu tarihi teröriste direndi. Onlar 3 ayda İran'ı devirmeyi hedefliyordu fakat kendileri devrildi." ifadelerini kullandı.

Ekonomide yaptırım ve baskı politikasının sona erdiğini söyleyen Ruhani, "Tüm baskılara ve koronavirüs salgınına rağmen ekonomide istikrarlı bir hareketliliğe tanık oluyoruz. Enflasyon beklentileri başka koşullara göre şekillenecek ve insanlar daha parlak bir ufka sahip olacak." değerlendirmesini yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kongre, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ruhani, Kongre baskınını kışkırtmakla suçlanan Trump'ı 'tarihi terörist' olarak niteledi - Son Dakika


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