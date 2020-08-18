Son dakika haberi! Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 932 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 932 bin 493'e, ölü sayısı 15 bin 872'ye yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 748 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 932 bin 493'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 132 artarak 15 bin 872'ye, iyileşen sayısı 6 bin 527 artarak 742 bin 628'e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5'te kaldı. Yeni vakaların yüzde 29'unda semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 693 artarak 253 bin 757'ye, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 677'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 184 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 32 milyon 900 bini geçtiği kaydedildi.

Enerji Bakanı Novak'a virüs bulaştı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rusya Enerji Bakanlığı Basın Sözcüsü Olga Golant, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Novak'ın herhangi bir Kovid-19 semptomu göstermediğini belirterek, "Novak görevlerini uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirmeye devam edecek. Hatta yarın yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısına da video konferans yoluyla katılacak." dedi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart'ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bu ay içerisinde Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre'ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.