Son dakika haberi! Sakarya'da 3 farklı yerde yangın - Son Dakika

SAKARYA'da, itfaiye ekipleri aynı anda 3 farklı noktada çıkan yangına müdahale etti. İkisinin yakılan anızdan, diğerinin de fırtına nedeniyle elektrik tellerinden çıktığı belirlenen yangınlar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Adapazarı Güneşler Zirai Aletler Sitesi Süleymanbey Mahallesi mevkisinde ?öğle saatlerinde, kontrolsüz yakılan anız, yangına neden oldu. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, 200 balya saman kül oldu.