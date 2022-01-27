Son dakika haberi! Sakarya'da 5 kişinin havuzda elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin dava sürüyor - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 2017 yılında 5 kişinin eğlence havuzunda akıma kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin, aralarında eski Kuzuluk Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık K.A, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen bilirkişi raporunun zapta geçirilmesinin ardından söz verilen sanık K.A, 2011'de Kuzuluk Belediyesindeki zabıta memurluğu görevinden emekli olduğunu anlattı.

Her yıl belediyenin faaliyet raporlarının hazırlandığını ifade eden sanık K.A, söz konusu iş yerinde ucuza kaçmak için basit elektrik tertibatı çekildiğini, olayın gerçekleştiği tarihte kendisinin görevde değil, emekli olduğunu söyledi.

Çalıştığı zamanlarda dava konusu havuzun faaliyette olmadığını öne süren K.A, beraatını talep etti.

Müşteki avukatları da bilirkişi raporuna itiraz ederek, raporu hazırlayanların yetkinliklerinin olmadığını savundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Mart'a erteledi.

Olay ve süreç

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki eğlence havuzuna, 23 Haziran 2017'de serinlemek için giren Gökay Yıldırımgeç, elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç ve Nurullah Önlütürk de suya girmişti. Olayda Yıldırımgeç, Önlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D. tutuklanmış, 19 Haziran 2018'de görülen duruşmada yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, elektrik tesisatçısı K.D. hakkında, "taksirle öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bilirkişi raporunda, Mehmet Kaya ve şüpheli K.D'nin asli kusurlu, Akyazı Belediyesinin ise kazanın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğuna dair kanaat bildirildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin eylemlerinde bilinçli taksir bulunduğuna dair herhangi bir tespit yapılmadığından suçun bilinçli taksirle işlenmediğinin değerlendirildiği kaydediliyor.

İddianamede, şüpheli K.D'nin, yeterlilik ve yetkisi olmadığı halde, hiçbir önlem ve kontrol mekanizması kullanmaksızın suya temas eden demir platforma sıva üstü priz ve aydınlatma anahtarı tesisatı çekip, gerekli özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5 kişinin ölümüne sebebiyet vermek suretiyle "taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma" suçunu işlediği belirtiliyor.

O dönem Kuzuluk Belediye Başkanlığı görevini yürüten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan açılan dava, merkezin elektrik işlerini yapan sanığın yargılama dosyasıyla birleştirilmişti.