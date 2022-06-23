Son dakika haberi | Saman balyalarında çıkan yangında iki ev zarar gördü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Saman balyalarında çıkan yangında iki ev zarar gördü

23.06.2022 12:55
Son dakika haberi | Saman balyalarında çıkan yangında iki ev zarar gördü

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde saman balyalarında çıkan yangın 2 evde zarara yol açtı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde saman balyalarında çıkan yangın 2 evde zarara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yanıkkışla Mahallesi'nde saman balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen alevler, yakında bulunan eski yapı ve M.K. ile H.S. isimli kadının oturduğu evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İş makinelerinin de kullanıldığı yangında 2 evde maddi hasar oluştu.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Saman balyalarında çıkan yangında iki ev zarar gördü - Son Dakika

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