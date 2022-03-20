Samsun'da çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Denizevleri Mahallesi 215. Sokak'ta apart işleten E.C. (28), adını kullanarak insanları dolandırdığını öne sürdüğü B.Ö. (30) ile apartın önünde karşılaştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö, yanında bulunan tabancayla E.C'ye ateş etti.
Baldırından yaralanan E.C, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Şüpheli ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Samsun'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika