Son dakika haberi... Samsun'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü - Son Dakika

Kazada, 55 H 6497 plakalı otomobildeki Sevgi Harman (35) hayatını kaybetti. Sürücüler Yakup Harman ve Mehmet Sayar ile Emine Sayar (41) yaralandı.

Mehmet Sayar (39) yönetimindeki 55 ABS 861 plakalı otomobil ile Yakup Harman idaresindeki 55 H 6497 plakalı otomobil, Narlısaray Mahallesi Çatalın Değirmeni mevkisinde çarpıştı.

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