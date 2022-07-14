Alınan bilgiye göre, tarlada çalıştıktan sonra evine giden 8 çocuk annesi R.G. (60), ayağında kene olduğunu fark etti.

Kaynak: AA

Samsun, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Samsun'da KKKA hastalığı teşhisi konulan kadın öldü - Son Dakika

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