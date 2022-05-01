Son dakika haberi: Sancaktepe'de hücre evinde patlayıcılarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Sancaktepe'de hücre evinde patlayıcılarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

01.05.2022 16:05
Son dakika haberi: Sancaktepe'de hücre evinde patlayıcılarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Sancaktepe'de, terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri'nin (DKP/BÖG) hücre evine düzenlenen operasyonda yaklaşık 6 kilogram patlayıcı madde ve düzeneklerle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe'de, terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri'nin (DKP/BÖG) hücre evine düzenlenen operasyonda yaklaşık 6 kilogram patlayıcı madde ve düzeneklerle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

DKP/BÖG terör örgütüne ait olduğu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.T, C.P. ve O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bu arada, gözaltına alınan zanlıların saldırı planladıkları bir adrese önceden giderek keşif yaptıkları, polis ekiplerinin de şüphelileri yapmayı planladıkları eylemden 2 saat önce yakaladıkları öğrenildi.

Şüphelilerin kaldıkları evi terk ettikten sonra patlayıcı maddelerle tuzaklama yapmayı planladıkları bildirildi.

DKP/BÖG terör örgütünün eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine 27 Nisan'da Sancaktepe'de bir adrese operasyon düzenlenmişti.

Örgüte ait hücre evi olduğu bildirilen adreste 3 kişinin bomba hazırlarken suçüstü yakalandığı ve burada yapılan aramada yaklaşık 6 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirildiği açıklanmıştı.

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Birleşik Özgürlük Güçleri, Sancaktepe, Devrimci, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sancaktepe'de hücre evinde patlayıcılarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Sancaktepe'de hücre evinde patlayıcılarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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