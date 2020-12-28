Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah, mühimmat ve sigara kaçakçılığı ile uyuşturucu madde ticaretine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet G1 piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 3 kalaşnikof, uzun namlulu tüfeklere ait 15 şarjör ve bin 442 mermi, 10 tabanca, tabancalara ait 14 şarjör ve 179 mermi, 4 av tüfeği, 680 gram toz esrar, 10 gram eroin, 10 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 903 paket gümrük kaçağı sigara ile terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA