Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

28.12.2020 10:15
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah, mühimmat ve sigara kaçakçılığı ile uyuşturucu madde ticaretine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet G1 piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 3 kalaşnikof, uzun namlulu tüfeklere ait 15 şarjör ve bin 442 mermi, 10 tabanca, tabancalara ait 14 şarjör ve 179 mermi, 4 av tüfeği, 680 gram toz esrar, 10 gram eroin, 10 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 903 paket gümrük kaçağı sigara ile terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Silah Kaçakçılığı, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı'nın "O Ses Yılbaşı" programında sahne alacak Juventus, Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor NBA rekorunun kırıldığı maçta Mavericks, Clippers'ı 51 sayı farkla mağlup etti Ördek avlayan kişiyi affetmeyen ekipler, 2 bin TL'lik cezayı eline tutuşturdu Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Hırsız tarafından bıçaklandığını söyleyen adamın, kendi kendini yaraladığı ortaya çıktı Son Dakika! Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs bulaşan İngiliz konuştu: Üçüncü günde hayatımdaki en korkunç baş ağrısı ile uyandım Mutasyona uğrayan koronavirüs bulaşan İngiliz konuştu: Üçüncü günde hayatımdaki en korkunç baş ağrısı ile uyandım         
10:51
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor         
10:25
Profesörden korkutan kuraklık uyarısı: Sivrisineklerin artışıyla hastalıklar çoğalabilir Profesörden korkutan kuraklık uyarısı: Sivrisineklerin artışıyla hastalıklar çoğalabilir         
10:14
İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi         
10:05
Kıskançlık krizine giren koca dehşeti yaşattı! Banyoda defalarca bıçakladı Kıskançlık krizine giren koca dehşeti yaşattı! Banyoda defalarca bıçakladı         
09:49
İstanbul'un bilinmeyen çöp dağları! Hayvanların otladığı yerdeki tahribat yürekleri sızlattı İstanbul'un bilinmeyen çöp dağları! Hayvanların otladığı yerdeki tahribat yürekleri sızlattı         
09:43
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı         
08:57
Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir         
08:43
Asgari ücret zammı belli oluyor! Komisyon karar vermek için son kez toplandı Asgari ücret zammı belli oluyor! Komisyon karar vermek için son kez toplandı         
08:29
Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar         
08:02
MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu         
07:24
Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum         
01:21
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor         
19:41
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 11:10:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei