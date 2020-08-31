Son dakika haberi! Şarkışla'da uzaktan eğitim başladı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim dönemi başladı.

Atatürk İlkokulunda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, yeni eğitim ve öğretim yılında öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Zor bir süreçten geçildiğini belirten Ergen, "Bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarımıza, öğrencilerimize kavuşmayı diliyorum." dedi.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, Okul Müdürü Mustafa Karataş ve öğretmenler katıldı.