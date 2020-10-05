Manisa'nın Soma ilçesindeki 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında yaşamlarını yitiren Ferhat Tokgöz'ün oğlu Selim ile Kamil Çal'ın kızı Ravza, uzaktan eğitim göremeyen arkadaşları için tablet bağışında bulundu.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, şehit madenci çocuklarını makamında ağırlayarak örnek davranışları için teşekkür etti. Kaymakam Akkaya, uzaktan eğitimden faydalanamayan arkadaşlarına tablet alabilmek için kumbaralarını okul idaresine bağışlayan şehit madenci çocuklarına teşekkür ederek, "Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçi çocuklarından Selim Tokgöz ve Ravza Çal, ilçemizde uzaktan eğitimden faydalanamayan öğrenciler için tablet almak için kumbaralarını okul idaresine bağışladı. Şehit madenci çocuklarının temin ettiği 10 adet tablet Soma'da ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek" dedi. - MANİSA