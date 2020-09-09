Son dakika haberi: Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesi davası başladı - Son Dakika

- Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesi davası başladı

İSTANBUL - Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı.

Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa edilmesine ilişkin Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç ile tutuksuz sanıklar Barış Terkoğlu ve Mehmet Ferhat Çelik katılırken, tutuksuz sanık Eren Ekinci SEGBİS aracılığı ile bağlandı. Duruşmayı, CHP'li bazı vekiller de izledi.

19 yıla kadar hapis istemi

Duruşma savcısı celse arasında açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında 8 sanığın, 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama' ile '2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet' suçlarından ayrı ayrı 8 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Duruşma öncesinde sosyal mesafe kurallarına uyulmamasına karşın duruşmaya kısıtlı sayıda izleyici ve basın mensubu alındı. Duruşmada mahkeme başkanı, saat başı salonun boşaltılarak dezenfekte edileceğini kaydetti.

Duruşmada sanıklar ile avukatları mütalaaya karşı savunma yapıyor.

Duruşma öncesinde sanıkların arkadaşları ve meslektaşlarının da aralarında bulunduğu bir grup Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya geldi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu tarafından yapılan açıklamada tutuklu sanıkların tahliye edilmesi istendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ile Akhisar Belediyesi basın biriminde sözleşmeli memur olarak çalışan tutuksuz sanık Eren Ekinci ve hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Erk Acarer'in, 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan 10'ar yıla, 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan ise 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.