Son dakika haberi: Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen öykü ve deneme yarışmasının sonuçları açıklandı - Son Dakika

ADALET Bakanlığı tarafından şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen öykü ve deneme yarışmasının sonuçları açıklandı.

Adalet Bakanlığı internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 31 Mart 2015'te görevi başında İstanbul Adalet Sarayı'nda şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın hatırasının yaşatılması adına 'Bir ömür adalet uğruna' temasıyla düzenlenen öykü ve deneme yarışması sonuçlandı. Yarışmada 623 öykü, 475 deneme olmak üzere 1098 eser değerlendirildi. Doğan Hızlan, İbrahim Tenekeci, Leyla İpekçi, M. Fatih Andı ve Necip Tosun gibi yazarların seçici kurulda yer aldığı yarışmada eserler dil, üslup, özgünlük bağlamında değerlendirildi. Değerlendirme sonunda, deneme dalında 'Sorular mı İsabetli, Gözlem mi?' adlı yazısıyla Canan Olpak Koç birinci, 'Adaleti Dert Edinmek' yazısıyla Nazım Taha Koçak ikinci, 'İhtişamdan Taşan Hakikat' yazısıyla Aleyna Dilara Tosun üçüncü oldu. Öykü dalında ise Akif Yıldırım 'Tuz Ekmek Hakkı' öyküsüyle birinci, Mehmet Açıkgöz 'Çöl Ayetleri"adlı eseriyle ikinci olurken Gül Altınok da 'Sınırda' başlıklı yazısıyla üçüncülüğe layık görüldü. Dereceye girenlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle ödüllerini alacağı belirtildi.