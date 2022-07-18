Son dakika haberi | Şehit Teğmen Ömer Faruk Civelek, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Şehit Teğmen Ömer Faruk Civelek, son yolculuğuna uğurlandı

18.07.2022 14:49

Son dakika haberlerine göre - Şehit Teğmen Ömer Faruk Civelek, son yolculuğuna uğurlandı Şehidin ailesine gönderdiği, "Siz rahat uyuyun, aklınız kalmasın, buralar bize emanet" mesajı duygulandırdı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında yaralanan...

- Şehit Teğmen Ömer Faruk Civelek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin ailesine gönderdiği, "Siz rahat uyuyun, aklınız kalmasın, buralar bize emanet" mesajı duygulandırdı

SAKARYA - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek (30), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ailesine gönderdiği, "Siz rahat uyuyun, aklınız kalmasın buralar bize emanet" mesajı ise duygulandırdı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü. Şehidin Sakarya Karasu'da oturan ailesine acı haberi, askeri yetkililer ulaştırdı. Gölköprü Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Civelek'in cenazesi baba ocağına ulaştırılmak üzere ise dün gece saatlerinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına getirildi. Burada gerçekleşen karşılama töreni sonrasında şehidin naaşı, Karasu'ya getirildi. Şehit Civelek için Gölköprü Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İhsan Yavuz ve Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, şehidin silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde baba Civelek'in sözleri yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazı sonrasında, 7 kardeş olduğu ve Eylül ayında düğün yapacağı öğrenilen şehit Civelek'in naaşı, Gölköprü merkez mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde Irak'ın kuzeyinde görev yaptığı esnada ailesine gönderdiği, "Siz rahat uyuyun, aklınız kalmasın buralar bize emanet" mesajı ise duygulandırdı.

(OK-RFK-SO-Y)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Şehit Teğmen Ömer Faruk Civelek, son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri: Şehit Teğmen Ömer Faruk Civelek, son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri: Şehit Piyade Teğmen Civelek, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri: Şehit Piyade Teğmen Civelek, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

Sakarya, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Şehit Teğmen Ömer Faruk Civelek, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:56 CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na Gönül Özel'in yerine kayyum atandı
14:54 Sturm Graz'a karşı Fenerbahçe gerçeği sonuca etki edecek mi? Dinamo Kiev sonrası hesaplar oluşturuldu
14:54 Avrupa'da devam eden sıcak hava dalgası için kırmızı alarm verildi! Türkiye'ye de yaklaşıyor
14:49 8 saatlik çalışma süreleri hakkında konuşan Bakan Bilgin: 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az olabilir
14:43 AK Partili Metin Külünk, Türkiye'deki zenginleri ve teknokratları eleştirdi: Dar bir elit kesim servetine servet katıyor
14:36 Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen'in tatil pozları olay oldu
14:36 Sermiyan Midyat'tan uçakta dil tepkisi: Herkes Arapça konuşuyor, umarım Trabzon'a gidiyorum
14:27 Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural hakkında gündemi sarsan sözler: Tek gecelik ilişkimin ürünü
14:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor
13:03 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi netleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 15:00:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Şehit Teğmen Ömer Faruk Civelek, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement