Son dakika haberi... Selçuklu'da korona virüs denetimi - Son Dakika

Son dakika haberi... Selçuklu'da korona virüs denetimi

04.03.2021 16:58
Son dakika haberi... Selçuklu'da korona virüs denetimi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ile Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ile Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da korona virüs denetimleri gerçekleştiriliyor. "Hedef Mavi" sloganıyla sürdürülen denetimlerde korona virüs risk değerlendirme haritasında kırmızı renkle gösterilen ve çok yüksek riski iller arasında yer alan Konya'da, vaka sayılarının en aza indirilerek düşük riskli il kategorisine geçilmesi hedefleniyor.

Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ile Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Kerkük Caddesi'nde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Cadde üzerinde yer alan iş yerlerine denetim gerçekleştiren Kaymakam Yamlı ve Başkan Pekyatırmacı esnaflara temizlik, maske ve mesafe kurallarına hassasiyetle uyulması noktasında uyarılarda bulundu. Denetimlere Selçuklu Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Başkurt ve İlçe Emniyet Müdür vekili Ertunç Ünal da eşlik etti.

Konya'nın son açıklanan veri tablosunda yüksek risk grubunun sembolü olan kırmızı listede yer almasının üzüntü verdiğini ifade eden heyet, "Salgınla mücadele noktasında hedef mavi parolası ile tüm kamu kurumlarımızla birlikte saha denetimleri gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde vaka sayılarının tekrar düşmesi ve kısıtlamaların gevşetilmesi bizlerin elinde. Devletimizin sürecin başından bu yana verdiği mücadeleye katkı sağlamamız gerekiyor ve bu noktada hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Denetimler yapılıyor ama vatandaşlar olarak herkesin bireysel tedbiri, gerektiği zaman da kurallara uymayanlara uyarılarda bulunması da çok önemli. İnşallah kurallara hep birlikte uyarak bu mücadeleyi kazanacağız ve mücadelemizin sloganı 'Hedefimiz Mavi'" görüşlerine yer verdi. - KONYA

Son dakika haberi... Selçuklu'da korona virüs denetimi
Son dakika haberi... Selçuklu'da korona virüs denetimi
Son dakika haberi... Selçuklu'da korona virüs denetimi

Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Selçuklu'da korona virüs denetimi - Son Dakika


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