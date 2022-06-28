Son dakika haberi... Serik'te yaptırılan Şehitler Cami ibadete açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Serik'te yaptırılan Şehitler Cami ibadete açıldı

28.06.2022 14:53
Son dakika haberi... Serik'te yaptırılan Şehitler Cami ibadete açıldı

Son dakika gündem haberi... Serik ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Şehitler Cami düzenlenen törenle açıldı.

Serik ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Şehitler Cami düzenlenen törenle açıldı.

Gedik Mahallesi'ndeki caminin açılış törenine Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Serik Cumhuriyet Savcısı Ali Erdem, İlçe Müftüsü İbrahim Keser, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsillerinin de aralarından bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Aputkan, "İmar planı yapılırken bu alanın cami alanı olarak ayrılmasına ve caminin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Caminin eksiklerini gördük, Belediye olarak caminin bahçe düzenlenmesi ve cami imamına lojman yapılması için vesile olacağız." dedi.

İl Müftüsü Yalçınkaya ise "Camiler Müslümanları bir araya getiren mekanlardır. Camiler aynı dine mensup genç, ihtiyar, zengin, fakir olsun insanları bir binanın tuğlaları gibi kenetleyen mekanlardır. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının birleştiği yerlerdir." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Keser de caminin yapımına 2011'de başlandığını ve 2017'ye kadar sadece birinci katının tamamlanabildiğini ifade etti.

Camiyi 2018 yılında tekrar planlamaya aldıklarını belirten Keser "Camimizin inşaatını hayırseverlerimizin yardımlarıyla tamamladık. Bu cami Serik'in en büyük ve en güzel camisi oldu." dedi.

Konuşmaların ardından caminin yapılmasına katkı veren hayırseverlere protokol tarafından plaket verildi.

Kurdele kesilerek açılışı yapılan camide, katılımcılar öğle namazını kıldı.

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Kaynak: AA

Enver Aputkan, Hisarcık, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Serik'te yaptırılan Şehitler Cami ibadete açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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