Son dakika haberi | SİLİVRİ'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haberi | SİLİVRİ'DE ORMAN YANGINI

03.07.2022 17:39
Son dakika haberi | SİLİVRİ'DE ORMAN YANGINI

Edinilen son dakika gelişmesine göre Silivri'de orman yangını çıktı.

Silivri'de orman yangını çıktı. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışmasıyla söndürüldü. Yangın, saat 17.00 sıralarında Selimpaşa Araptepe mevkiinde bulunan ormanda çıktı. Otların bilinmeyen nedenle tutuşup ormana siryet etmesiyle alevler yükseldi. Çevreden vatandaşlar seferber olarak yangını önce kendi imknalarıyla söndürmeye çalıştı. Bildirilmesiyle gelen itfaiye ekipleri vatandaşların da desteğiyle yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Selimpaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | SİLİVRİ'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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