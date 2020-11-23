Son dakika haberi | Sınava gireceği okulun yerini bilmeyen kızın yardımına polis koştu
23.11.2020 00:57
Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) gireceği adresi bilmeyen Yasemin Arslan'ın yardım isteğine polis ekipleri duyarsız kalmadı.
Eskişehir'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) gireceği adresi bilmeyen Yasemin Arslan'ın yardım isteğine polis ekipleri duyarsız kalmadı.
Sabah saat 10.15'de başlayan KPSS ortaöğretim sınavına girecek olan Yasemin Arslan, polis ekiplerini aradı. Ailesinin Balıkesir'de olduğunu ve sınava gireceği okulun adresini bilmediğini söyleyen Arslan, ekiplerden yardım istedi. Kısa süre içerisinde Emek Mahallesi Asri Sokak'ta bulunan Arslan'ın ikametine giden polis ekipleri, sınav kağıdında yazan Süleyman Şah Anadolu Lisesi'ne yetiştirdi. Polis ekiplerine teşekkür eden Arslan, "Gerçekten iyi ki varsınız, siz olmasaydınız belki de gelemezdim. Çok sağ olun" dedi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Bursa Valiliği, "Restoran bakan yardımcısı için açıldı" iddiasını yalanladı Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi