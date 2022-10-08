Son dakika haberi! SİNOP'TAKİ YANGINDA DAİREDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika
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Son dakika haberi! SİNOP'TAKİ YANGINDA DAİREDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

08.10.2022 15:37

Gelen son dakika haberlerine göre SİNOP'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangında dairede mahsur kalan 1'i kadın 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

SİNOP'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangında dairede mahsur kalan 1'i kadın 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Rıdvan Öztürk'e ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalanlar için kurtarma çalışması yapıldı. İtfaiye merdiveniyle yangının olduğu kata çıkan ekipler, mahsur kalan 1'i kadın 2 kişiyi alarak, aşağıya indirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Türkeli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! SİNOP'TAKİ YANGINDA DAİREDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! SİNOP'TAKİ YANGINDA DAİREDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika
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