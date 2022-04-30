Son dakika haberi: Şişecam işletmesinde korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Şişecam işletmesinde korkutan yangın

30.04.2022 17:30

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şişecam işletmesinde korkutan yangın Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan şişecam işletmesinde LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Şişecam işletmesinde korkutan yangın

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan şişecam işletmesinde LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen tanker sürücüsünün ellerinde ve kollarında yanıklar oluştu.

Olay, sabah 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Yağlıca mevkiinde meydana geldi. Şişecam işletmesinde tanker ile LNG boşaltımı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangına ilk müdahaleyi yapmak istediği sırada ellerinde ve kollarında yanıklar oluşan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangında doğalgaz tankının vanaları ile tanker aracında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi: Şişecam işletmesinde korkutan yangın
Son dakika haberi: Şişecam işletmesinde korkutan yangın
Son dakika haberi: Şişecam işletmesinde korkutan yangın
Son dakika haberi: Şişecam işletmesinde korkutan yangın

YORUMLAR
500
Beslenme ve Diyetisyen Uzmanı Er'den Ramazan sonrası porsiyon uyarısı Beslenme ve Diyetisyen Uzmanı Er'den Ramazan sonrası porsiyon uyarısı Son dakika gündem: Bilecik-Eskişehir yolundaki araç yangını ulaşımı aksattı Son dakika gündem: Bilecik-Eskişehir yolundaki araç yangını ulaşımı aksattı

Şişecam, Karabük, Eflani, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Şişecam işletmesinde korkutan yangın - Son Dakika


Son Dakika
17:40 Finlandiya duyurdu: NATO üyeliği kararı 12 Mayıs'ta açıklanacak
17:29 ABD'de kıyamet alameti olarak görülen sakallı kurbağa panik yarattı
17:25 Dünya futbolunun en önemli menajerlerinden Mino Raiola yaşamını yitirdi
17:04 Yusuf Yazıcı, Rusya'dan paylaşım yaptı! Trabzon'da yer yerinden oynadı
16:51 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bize güvendiği için teşekkürler
16:50 Trabzonspor taraftarları rakip takımların isminin yazılı olduğu tabutları denize attı
16:40 Johnny Depp'in, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı dövdüğü öne sürüldü
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 18:02:31. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şişecam işletmesinde korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement