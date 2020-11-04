Son dakika haberi... Sorgun Belediye Başkanı Ekinci'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Sorgun Belediye Başkanı Ekinci'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
04.11.2020 11:05
Son dakika haberleri... Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Ekinci, AA muhabirine, pazartesi günü yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını ve kendi isteğiyle hastaneye yattığını söyledi.
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ekinci, "Rutin kontroller sırasında yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde hastanede tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı bekliyorum." dedi.
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