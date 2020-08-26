Son dakika haberi! Sudenaz, parkasını giydiği şehit babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü - Son Dakika

Sudenaz, parkasını giydiği şehit babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

LİBYA'da rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Bilal Yılmaz (48) için Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin kızı Sudenaz Yılmaz, babasının parkasını giyerek katıldı, tabutu başında gözyaşı döktü.

Libya'nın başkenti Trablus'ta, görevli bulunduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde, şehidin kızları Sudenaz ve Ayşenur Yılmaz, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Bilge Yılmaz ise şehit eşinin fotoğrafına bakarak, gözyaşı döktü. Babasının parkasını giyerek, cenaze törenine katılan Sudenaz Yılmaz, Türk bayrağına sarılı naaşı okşayıp, "Baba ne olur bizi bırakma. Şimdi babasız kaldım" diyerek gözyaşı döktü.

Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Yılmaz'ın naaşı, askerler tarafından omuzlara alındı. Askeri araca konulan Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Adana'nın Kozan ilçesine gönderildi.