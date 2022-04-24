Son dakika haberi... Sulama kanalına düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sulama kanalına düşen şahıs hayatını kaybetti

24.04.2022 14:20
Son dakika haberi... Sulama kanalına düşen şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Malatya'da traktörün tankerine su doldurduğu sırada sulama kanalına düşen 67 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Malatya'da traktörün tankerine su doldurduğu sırada sulama kanalına düşen 67 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki Mustafa Akkoyun bölgede geçen sulama kanalında traktörün tankerine su doldurmak isterken dengesini kayıp ederek kanala düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle olay yerine sağlık görevlileri ile su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Kanalda çalışma başlatan ekipler kısa süre sonra Mustafa Akkoyun'un cansız bedenine ulaştı. Su dan çıkarılan Akkoyun'un cenazesi Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika haberi... Sulama kanalına düşen şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Sulama kanalına düşen şahıs hayatını kaybetti

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Malatya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Sulama kanalına düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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