53. dakikada Maxim'in vuruşunda savunmadan seken top kornere gitti. Gaziantepli oyuncuların penaltı beklediği bu pozisyonda VAR incelemesi sonrası korner kararı verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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