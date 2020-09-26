Son Dakika | Suriye'deki saldırıda yaralananlar Ceylanpınar'a getirildi - Son Dakika

Son Dakika | Suriye'deki saldırıda yaralananlar Ceylanpınar'a getirildi

Son dakika haberi... Suriye'deki saldırıda yaralananlar Ceylanpınar'a getirildi -Yaralı siviller Türkiye'ye getirildi Suriye'de PKK/YPG terör örgütünün el yapımı patlayıcı ile düzenlediği saldırıda yaralanan sivillerden 2'si Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getirildi.

Suriye'deki saldırıda yaralananlar Ceylanpınar'a getirildi

-Yaralı siviller Türkiye'ye getirildi

ŞANLIURFA - Suriye'de PKK/ YPG terör örgütünün el yapımı patlayıcı ile düzenlediği saldırıda yaralanan sivillerden 2'si Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getirildi.

Edinilen bilgiye göre, PKK/YPG terör örgütü Suriye'nin Resulayn kenti ile Haseke kenti yolunda sivillerin geçişi sırasında yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 6 sivil hayatını kaybederken 3 sivil ise yaralandı. Yaralılardan Beşir Muhammed ile Ali Muhammed, olay yerine giden ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine getirildi.

Valilik saldırıyla ilgili açıklama yaptı

Şanlıurfa Valiliği de saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "26.09.2020 tarihinde, saat 18.00 sıralarında Resulayn-Haseke Yolunda meydana gelen, PKK/YPG'li teröristlerce masum sivilleri hedef alan el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatıldığı olayda, 6 Suriyeli sivil hayatını kaybetmiş, 3 Suriyeli sivil de yaralanmıştır.

Yaralılar Resulayn Hastanesi ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika | Suriye'deki saldırıda yaralananlar Ceylanpınar'a getirildi
Son Dakika | Suriye'deki saldırıda yaralananlar Ceylanpınar'a getirildi
Son Dakika | Suriye'deki saldırıda yaralananlar Ceylanpınar'a getirildi
Son Dakika | Suriye'deki saldırıda yaralananlar Ceylanpınar'a getirildi

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 21:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Suriye'deki saldırıda yaralananlar Ceylanpınar'a getirildi - Son Dakika

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