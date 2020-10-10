Son dakika haberi... Suriye'nin Hatay sınırındaki orman yangını sürüyor - Son Dakika

Yangının, Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırılarının ardından çıktığı tahmin ediliyor.

Bölgeden yükselen alevler, sınır bölgesinden de görülüyor. Yangının Türkiye 'ye sıçrama ihtimaline karşı yangın söndürme ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor.

Çabala Mahallesi Çalıboğazı mevkisinin karşısında bulunan Lazkiye kırsalı Kelez ve Murtlu bölgelerindeki ormanlık alanın iki noktasında dün başlayan yangın sürüyor.

Hatay 'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye 'nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını devam ediyor.

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