Son dakika haberi... Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu

12.11.2020 09:46
Son dakika haberi... Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre KONYA'da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptıkları görüntülerin yayınlanmasının ardından tutuklanan banyo yapan Emre Sayar (23) ile o anları cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada yayınlan Uğur Turgut (31), tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

KONYA'da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptıkları görüntülerin yayınlanmasının ardından tutuklanan banyo yapan Emre Sayar (23) ile o anları cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada yayınlan Uğur Turgut (31), tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

Konya Ticaret Odası'nın sicil kaydına göre 10 Mayıs 2019 tarihinde 100 bin sermayeli iki ortaklı olarak kurulan bir hayvancılık, sanayi ve ticaret limited şirketine ait süt toplama merkezinde, işçilerden Emre Sayar'ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 6 Kasım hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi. Yapılan denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi, işletme onay belgesi iptal edilip, faaliyetlerinden menedilerek, mühürlenip kapatıldı. Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle 2 kişiye bin 700 lira ve 5996 Sayılı Kanunu'n gereği hijyen gerekliliklerini aykırılıktan 13 bin 934 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Firma yetkilileri ise olayın bir komplo olduğunu ve kazandaki sıvının deterjan olduğunu öne sürüp, 2 işçiyi işten çıkartarak, işçiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da 2 işçi hakkında soruşturma başlattı.2 İŞÇİ GÖZALTINA ALINDISoruşturmanın ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım günü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. İşçilerden Emre Sayar, ifadesinde görüntüleri 2 hafta önce çektiklerini ve Uğur Turgut'un kazanın içine girip banyo yapmasını söylemesi üzerine içinde dezenfektan bulunan kazana girip banyo yaptığını ve Uğur Turgut'un da görüntüleri çektiğini, bu sırada da iç çamaşırının üzerinde olduğunu söyledi. 1 yıldır süt toplama sorumlusu olarak çalıştığını belirten Uğur Turgut da kazanın içindekinin dezenfektan olduğunu, şaka için böyle bir şey yaptıklarını söyledi.

Türk Ceza Kanunu'nun 185'inci maddesinde yer alan 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' kapsamında tutuklanan 2 işçi, dün avukatlarının bir üst mahkemeye itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.


Son dakika haberi... Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu
Son dakika haberi... Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu
Son dakika haberi... Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu
Son dakika haberi... Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu
Son dakika haberi... Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu
Son dakika haberi... Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu
Son dakika haberi... Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu - Son Dakika


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