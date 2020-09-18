Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyeler, Kentsel Tasarım Rehberi Tirilye Çalıştayı ve Mudanya Bölge Toplantısı'nda buluştu. Mudanya Belediyesi'nin Türkiye'de ilk olarak hazırladığı Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi, Tirilye Çalıştayı'nda birlik üyesi belediyelere anlatıldı.

Mudanya'daki kültür rotasını ayağa kaldıracak bir koruma sürecini başlatan Mudanya Belediyesi'nin Türkiye'de ilk olarak hazırladığı Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelere anlatıldı. Tarihi Kentler Birliği'nin 2020 yılı ilk bölge toplantısı, Tirilye Çalıştayı ile başladı. Türkiye'de Kentsel Tasarım Rehberi'nin ilk örneği olan Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi'nin model alındığı toplantıya akademisyenler ve Tarihi Kentler Birliği'ne üye belediye başkanları katıldı. Toplantı, ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ve ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Faruk Göksu'nun "Tarihi Kentlerde Kentsel Tasarım Rehberi" oturumuyla başladı. Etkinlik kapsamında ÇEKÜL Vakfı kurucularından olan ve halen yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Hasan Özgen'in hazırladığı Mudanya belgeselinin gösterimi yapıldı.

Tirilye'yi 7 proje bölgesine ayıran kentsel tasarım rehberi deneyiminin anlatıldığı toplantıda konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Tirilye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesinin ilk adımını Kentsel Tasarım Rehberi ile attıklarını belirtti. Bu süreçte Taş Mektep'in lokomotif görevi üstlendiğine vurgu yapan Başkan Türkyılmaz, "Kaba inşaatı tamamlanan Taş Mektep'in iç fonksiyonu, aslına uygun hale getirilerek müze ve eğitim işlevi ile yaşatılacak. İçerisinde hediyelik eşyaların, kütüphanenin, kafenin bulunacağı Taş Mektep, tasarım rehberimizin lokomotifi olarak vizyonumuzu yansıtacak. Hayallerimizi diri tutarak, yeşille mavinin buluştuğu bu güzel kenti geleceğe hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Kentsel tasarım rehberlerinin dünyada uygulanan farklı bir disiplin olduğunu vurgulayan ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu, Türkiye'de de bunun bir zaruret haline geldiğini, Mudanya'nın Tirilye örneğiyle tarih kentlere öncülük yaptığını ifade etti.

Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ise tarih içinde Mudanya'nın gelişimini anlattı. Mudanya'nın ticari bir üs olması nedeniyle Roma döneminde önem kazandığını kaydeden Oğuzoğlu, "Roma Mudanya'ya Bursa ile eşdeğer bir statü veriyor. Bu dönemde Mudanya'da para basıldığını görüyoruz. Daha sonra Bizans dönemi yaşanıyor. Kurşunlu'dan Tirilye'ye kiliseler, manastırlar yapıldığını görüyoruz. Ardından yerleşik hayata geçen göçmen nüfus yerleşiyor. Osmanlı döneminde ise son derece bereketli topraklarda bulunan Mudanya'nın çalışkan, yüzünü denize dönmüş bir Mudanya yöresi karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Çalıştay kapsamında Tirilye teknik gezisinin yanı sıra Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerde koruma uygulamalarında yer alan teknik personelin katıldığı atölye çalışması yapıldı. - BURSA