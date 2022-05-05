TEM'e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı - Son Dakika
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TEM'e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı

05.05.2022 15:45

TEM'e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nun ortasında duran büyük taş, 2 aracın çarpışmasına sebep oldu.

TEM'e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nun ortasında duran büyük taş, 2 aracın çarpışmasına sebep oldu. Kazanın ardından bir araç yoldan çıkarken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 SKF 65 plakalı Ford marka otomobilin sürücüsü Ş.H., yol üzerinde seyir halindeyken önüne çıkan taşa çarpmamak için manevra yaptı. Bunun üzerine otomobil, hemen arkasında seyreden E.M. yönetimindeki 34 EEL 878 Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hyundai marka otomobil yoldan çıkarken, Ford marka otomobilde yolcu olarak bulunan H.Ş. ve A.Ş. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya sebep olan taş, ekipler tarafından yoldan kaldırıldı. Kaza sonrasında TEM Otoyolu'nda kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM'e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
TEM'e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
TEM'e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
TEM'e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
TEM'e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
TEM'e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
TEM'e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
TEM'e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
TEM'e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
TEM'e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
TEM'e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı - Son Dakika
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