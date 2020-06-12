Son dakika haberi... Temel Reis, bu sefer

Antalya'da yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Anadolu Oyuncak Müzesi'ndeki oyuncak figürlerine, farkındalık oluşturmak amacıyla maske takıldı.

Bir dönem Dokuma Fabrikası'nın kreş binası olarak kullanılan ve daha sonra Kepez Belediyesince oyuncak müzesine dönüştürülen mekan, küçük büyük herkesin dikkatini çekiyor.

Farklı temalarda 15 salonda ve koridorlarında 10 vitrinde sergilenen oyuncaklar, ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor.

Yaklaşık 8 bin objenin sergilendiği müze, Antalyaspor köşesiyle başlıyor.

Sınıf, ahşap oyuncaklar, deniz, arabalar, istasyon, Anadolu geleneksel oyuncakları, esnaf sokağı, masal odası, Kaleiçi Sokağı, peluş oyuncaklar, yap-boz odası, Anadolu oyuncak tarihi gibi temalı salonlar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin de alındığı müzede, sosyal farkındalık çalışması başlatıldı. Özellikle çocuklara Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için oyuncaklara maske takıldı.

Aralarında ıspanak yiyerek güçlendiği vurgusu yapılan film karakteri Temel Reis ve Hacivat, Karagöz gibi oyuncak figürler, maskeli olarak ziyaretçilerini karşılıyor.

Maske takmanın önemini oyuncaklarla anlatacaklar

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AA muhabirine, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a salgınına karşı büyük bir mücadele sergilendiğini söyledi.

Bu mücadelede özellikle ağız ve burunları kapatacak şekilde maske kullanımının da ne kadar önemli olduğunun öğrenildiğini vurgulayan Tütüncü, "Kepez Belediyesi olarak biz de pandemi sürecinde hayati önem taşıyan maske kullanımına dikkati çekmek istedik. En çok ziyaretçi ağırlayan müze olma özelliği taşıyan Dokumapark'taki Anadolu Oyuncak Müzesi'ndeki figürlere maske taktık. Müzeyi ziyarete gelen herkese maske takmanın önemini bizler de bir kez daha hatırlatalım istedik." diye konuştu.

Tütüncü, salgının biran önce sona ermesi için Kovid-19 tedbirlerine herkesin dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.