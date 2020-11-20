Son dakika haberi | Terör örgütü PKK'yı operasyon korkusu bile dağıttı - Son Dakika

Son dakika haberi | Terör örgütü PKK'yı operasyon korkusu bile dağıttı

20.11.2020 13:57
Son dakika haberi | Terör örgütü PKK'yı operasyon korkusu bile dağıttı, System.String[]

Son dakika haberleri: TERÖR örgütü PKK'nın yurtiçinde ve yurtdışında yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen üst düzey teröristlerin yerini, örgüt içindeki korku nedeniyle dolduramadığı öğrenildi.

TERÖR örgütü PKK'nın yurtiçinde ve yurtdışında yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen üst düzey teröristlerin yerini, örgüt içindeki korku nedeniyle dolduramadığı öğrenildi.

DHA'nın güvenlik uzmanlarından aldığı bilgilere göre, MİT, TSK ve emniyet operasyonlarıyla yurt içinde ve yurt dışında ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'nın, etkisiz hale getirilen üst düzey teröristlerin yerini dolduramadığı kaydedildi. Örgütte uzun süredir bulunan teröristlerin öldürülme korkusuyla Türkiye'ye gelmek istemediği, bu nedenle örgüte yeni katılan, bölgeyi bilmeyen ve tecrübesiz teröristler sözde 'komutan' olarak görevlendirildiği belirtildi.  PKK'lı teröristlerin, yeni ve tecrübesiz sözde komutanların verdiği talimatları dikkate almadığı için, örgütte itaatsizlik ve başıboşluk yaşandığı ifade edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ KIŞ ÜSLENMESİ YAPMAKTA ZORLANIYOR

Terör örgütünün, MİT'in yurt içinde ve dışında kurduğu yerel istihbarat ağı ve 7/24 takipte olan İHA'lar nedeniyle kış üslenme yapmakta zorlandığı da öğrenildi. Teröristlerin TSK'nın aralıksız sürdürdüğü kara ve hava harekatları nedeniyle kırsalda da rahat hareket edemediği, kış üslenmesi adı verilen mağara ve yeraltı barınaklarına yerleşemedikleri belirtildi. Teröristlerin TSK'nın kara operasyonları ya da SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirilmekten kurtulurlarsa, açlık, hastalık ve soğuktan ölmekten korkuyor.

TERÖRİSTLER ARTIK GİZLENEN ELEBAŞLARINA BAĞLILIK DUYMUYOR

Örgüt üyelerinin MİT'in yakın takibi ve TSK operasyonları nedeniyle uzun zamandır gizlenen terörist elebaşlarına da bağlılık ve güven duymadığı kaydedildi. Teslim olan ve yakalanan teröristler ifadelerinde, örgüt içinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar başıboşluk ve itaatsizliğin yaşandığını, sözde komutanlardan gelen emirlerin yerine getirilmediği bildirildi.

ÖRGÜTTE TASFİYE EDİLİYORUZ PANİĞİ

Öte yandan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Sincar başta olmak üzere örgütün bulunduğu bölgelerden çekilmesi için yaptığı baskı nedeniyle peşmerge ile teröristler arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor. Suriye'de ise terör örgütü PYD/ YPG'nin hem ABD hem de Rusya ile yaptığı anlaşmalarda terör örgütü PKK'yı dışarda bırakması teröristler üzerindeki baskıyı artırıyor. Terör örgütü PKK'nın ABD ve Rusya gibi küresel güçler tarafından da gözden çıkarıldığı görüşü öne çıkıyor. Bu nedenle örgütte 'tasfiye ediliyoruz" paniği yaşandığı, bu durumun hem örgüte yeni katılanların sayısını büyük oranda düşürdüğü hem de teslim olan terörist sayısını artırdığı belirtildi.


Terör, DHA, TSK, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Terör örgütü PKK'yı operasyon korkusu bile dağıttı - Son Dakika


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