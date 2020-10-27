Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Pekcan'dan çelik konusunda ülkelere iş birliği çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Pekcan'dan çelik konusunda ülkelere iş birliği çağrısı

27.10.2020 22:29

Son dakika ekonomi haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 30 ülkeden bakanların ve üst düzey yetkililerin katıldığı Çelik Sektöründe Kapasite Fazlası Küresel Forumu Bakanlar Toplantısı'nda çelik önlemleri ve engelleyici politikalar sorununun ortadan kaldırılması için ülkelere iş birliği çağrısında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 30 ülkeden bakanların ve üst düzey yetkililerin katıldığı Çelik Sektöründe Kapasite Fazlası Küresel Forumu Bakanlar Toplantısı'nda çelik önlemleri ve engelleyici politikalar sorununun ortadan kaldırılması için ülkelere iş birliği çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pekcan, "Çelik Sektöründe Kapasite Fazlası Küresel Forumu Bakanlar Toplantısı"na video konferans yöntemiyle katıldı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Pekcan'ın yanı sıra aralarında ABD Ticaret Temsilcisi Robert E. Lighthizer ve Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Jean Asselborn da bulunduğu 30 ülkeden bakanlar ve üst düzey yetkililer katıldı.

Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, halihazırda kapasite fazlası ve düşük fiyatlardan dolayı çeşitli zorluklar yaşayan çelik sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha da kötü bir duruma geldiğini belirterek, Dünya Çelik Derneğinin son tahminlerine göre sektörde 2020 yılı ve sonrası için ufak çaplı bir toparlanma beklense de çelik sektöründeki kapasite-talep açığının büyük ve yapısal olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle ülkelerin korumacı politikalara da yöneldiğine dikkati çeken Pekcan, hangi nedenlerle olursa olsun çelik piyasasına dair politikaların pazar koşullarıyla belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Pekcan, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki son dönemde bazı büyük çelik üreticisi ülke ve ülke gruplarının normal ticaret akışını bozan önlemler ile ithalatı engelleyici politikalar uyguladığını görüyoruz. Bu konuda haksız tedbirlere karşı daha kapsamlı iş birliği yapmalı ve sorunun temel nedenine odaklanmalıyız. Çelik sektöründe uzun süredir devam eden bir problem olan kapasite fazlası küresel ölçekte bir sorun ve bu sorunun çözümünde ülkelerin birlikte çalışması gerekiyor. Bu amaçla forumun çözüm amaçlı çalışmalarının devamını destekliyor, tüm büyük aktörlerin katılımıyla forumun amacına en iyi şekilde hizmet edebileceğini düşünüyoruz."

Küresel forum çelik piyasalarının işleyişinin güçlendirilmesini hedefliyor

2015 yılında küresel çelik kapasite fazlasının 800 milyon tonu aşması sonucu, bu alanda uluslararası iş birliğini artırmak amacıyla 2016 yılında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde "Çelik Sektöründe Kapasite Fazlası Küresel Forum"un oluşturulması kararlaştırılmış ve söz konusu Forum, 2017 yılında Almanya'nın G20 Başkanlığı'nda kurulmuştu.

Küresel forum, çelik kapasitesindeki gelişmelere, kapasite fazlası ve sanayi reformuna ilişkin politikalara ve sübvansiyonlara ilişkin forum üyeleri arasında bilgi/veri paylaşımının geliştirilmesini ve kapasite fazlasının azaltılmasına yönelik etkin adımlar atılmasını ve böylelikle çelik piyasalarının işleyişinin güçlendirilmesini hedefliyor.

2017-2019 yılları arasında çalışmalarını G20 ülkeleri ve OECD üyelerinin katılımıyla sürdüren Forum'a, Çin ve Suudi Arabistan, 2020 yılından itibaren katılım sağlamayacaklarını belirtmiş, forumun başkanlığı bu yıl Avrupa Birliği ve Güney Kore tarafından üstlenilmişti.

Toplantı öncesinde yayınlanan kapsamlı raporda ise çelik sektöründeki küresel kapasite fazlasının ciddiyetine ilişkin güncel durum paylaşılmış, fazla kapasite ile mücadelede küresel iş birliğinin elzem olduğu vurgulanmıştı.

Sektördeki kapasite fazlasının uluslararası çelik ticaretine de piyasa bozucu yansımaları olduğuna işaret edilen raporda, sektörün ticaret politikası savunma araçları ile karşı karşıya kaldığı ifade edilmişti.

Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Pekcan'dan çelik konusunda ülkelere iş birliği çağrısı
Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Pekcan'dan çelik konusunda ülkelere iş birliği çağrısı
Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Pekcan'dan çelik konusunda ülkelere iş birliği çağrısı
Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Pekcan'dan çelik konusunda ülkelere iş birliği çağrısı

Avrupa Birliği, Ruhsar Pekcan, Ticaret, G-20, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Pekcan'dan çelik konusunda ülkelere iş birliği çağrısı - Son Dakika Ekonomi

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