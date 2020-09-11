Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörlüğü, 2020-2021 akademik yılı güz dönemi için bazı bölümlerde yüz yüze eğitim yapılacağını bildirdi.

TOGÜ'den yapılan açıklamada, üniversite senatosunda Kovid-19 küresel salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 akademik yılı güz faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerinin görüşüldüğü belirtildi.

Görüşmede, güz dönemi için kararların alındığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz döneminde teorik derslerin uzaktan ve dijital yöntemleriyle yapılmasına, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların ertelenmesine, Tıp ve Diş Hekimliği programlarındaki eğitimin kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir. YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun salgına bağlı olarak eğitim şeklini güncellemesi durumunda eğitim kararları güncellenecektir."