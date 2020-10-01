TRT World Forum'un düzenlediği Dijital Tartışmalar programında, resmi belge almak için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkamayan ve öldürüldüğü anlaşılan gazeteci Cemal Kaşıkçı davası ele alındı.

TRT World Forum'un sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programa, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve TRT World Araştırma Merkezi Kıdemli Üyesi Resul Serdar Ataş katıldı.

Callamard, programda yaptığı konuşmada, Cemal Kas¸ıkçı davasının kapalı kapılar ardında yapıldıgˆını ve suçluların kimliklerinin hiçbir zaman açıklanmadıgˆını vurgulayarak, dava sürecinin, devletin sorumlulugˆu ilkesine, uluslararası hukuka ve birçok uluslararası

sözles¸meye ters düs¸tügˆünü belirtti.

Suudi Arabistan davayı kapatsa da medyanın ve Türk hükümetinin gerçekleri ortaya çıkarmada rol üstlenebilecegˆini dile getiren Callamard, uluslararası camianın siyasi, diplomatik ve finansal açıdan alacagˆı tedbirlerle, Kas¸ıkçı'nın ölümünden sorumlu kis¸ileri ortaya çıkartabilecegˆini söyledi.

"Türkiye hiçbir zaman sorumluları aramaktan geri durmayacak"

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay da Kas¸ıkçı'nın her zaman gerçeklerin pes¸inde oldugˆu değerlendirmesinde bulunarak, Kaşıkçı'nın, Arap dünyasında ve özellikle Suudi Arabistan'da insan haklarına önem verilmesi ve

demokrasinin gelis¸mesini önemseyen biri olduğunu vurguladı.

Kaşıkçı'nın ogˆullarının Suudi hükümetinden tazminat almasının ve Suudi Arabistan'da yas¸amaya devam etmesinin, davanın bu s¸ekilde sonuçlandırılmasında etkili oldugˆunu belirten Aktay, bir digˆer sorunun da dini ve hukuki degˆerlerin suistimal

edilmesi oldugˆunu ifade etti.

Aktay, Türkiye'nin hiçbir zaman sorumluları aramaktan geri durmayacagˆının altını çizerek, Türkiye'nin hukuk sistemine göre, Türkiye'de gerçekles¸en bu olayı aras¸tırma yetkisini

elinde tuttugˆunu dile getirdi.

"Kaşıkçı, sadece doğruların peşinde olduğu için hedef alındı"

TRT World Araştırma Merkezi Kıdemli Üyesi Resul Serdar Ataş da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kendi ülkesinde güvenlikten ekonomiye, siyasetten hukuk sistemine her alanda söz sahibi oldugˆunu ve böylelikle Kas¸ıkçı davasının üstünü kapatabildigˆine değindi.

Konuşmasında, Muhammed bin Selman'ın, Orta Dogˆu'da Mısır, Birles¸ik Arap Emirlikleri (BAE) ve I·srail'le kurdugˆu yakın ilis¸kiye degˆinen Atas¸, bu ülkelerin de bu ilis¸kiyi korumakta ısrarcı

olduğuna dikkati çekti.

Ataş, ne yazık ki Kas¸ıkçı cinayetinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala cinayetin sorumlularının ortaya çıkmadıgˆının altını çizerek, Muhammed bin Selman'ın ülkesindeki otoritesinden dolayı da bu cinayeti açıklıgˆa kavus¸turacak ya da adil bir yargılanma durumu olmayacagˆını ifade etti.

Kas¸ıkçı'nın, sadece dogˆruların pes¸inde olan bir gazeteci kimligˆiyle yas¸adıgˆı ve tam da bundan dolayı hedef tahtasına alındığını söyleyen Ataş, Türkiye'nin, cinayet, kendi sınırları içinde is¸lendigˆi için cinayeti kavus¸turma hakkı oldugˆunu ve bugüne kadar yaptıklarıyla da

bu davanın pes¸ini bırakmayacagˆını da gösterdiğini aktardı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı. Geçen sürede ortaya çıkan detaylarla Kaşıkçı'nın planlı bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda da Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilen raporda, "Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkların istismarı ve kendi toprakları dışında güç kullanımı yasağını ihlal etmekten ötürü Türk hükümetinden özür dilemeli." ifadeleri kullanılmıştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Başsavcılık 7 Eylül'de, Kaşıkçı cinayeti davasında yargılanan 8 sanık hakkında nihai hükmün açıklandığını duyurmuştu. Buna göre, Riyad Ceza Mahkemesi, sanıklardan 5'ine 20'şer, 1'ine 10, diğer 2'sine 7'şer yıl hapis cezası vermişti.