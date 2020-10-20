Son dakika haberleri... Türk savaş gemilerinin Akdeniz'deki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Türkiye'nin, Oruç Reis'in yapacağı çalışmalar ve araştırmalar için 12- 22 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilanının ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı savaş gemilerinin Akdeniz'deki bekleyişi sürüyor.

Oruç Reis'in 12 Ekim günü yeni sismik araştırma ve çalışmalar için Akdeniz'e açılmasının ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı farklı türlerde savaş gemileri yeniden Akdeniz'e açıldı. Bölgede Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı çok sayıda fırkateyn, hücumbot, arama kurtarma, yardım ve korvet gemileri görev yapıyor. Savaş gemileri bölgedeki koylarda ve limanlarda bekleyişini sürdürüyor. Gemilere zaman zaman helikopterlerin eşlik ettiği, erzak getirdiği görülüyor. Bazı gemiler demir alarak, bölgede görevini sürdürüyor. Gemilerin bekleyişi en çok bölgeden geçen ve yatlarla Akdeniz'de tura çıkan turistlerin ilgisini çekiyor.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemilerin Antalya ile Kalkan arasındaki bekleyişinin 22 Ekim'e kadar süreceği değerlendiriliyor.